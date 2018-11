Vortrag

Der Mafia Paroli bieten

Vortrag Klupsch referiert in Wetzlar und Wissmar

Wetzlar/Wettenberg-Wissmar Die deutsch-italienische Gesellschaft Mittelhessen präsentiert am Dienstag, 13. November, ab 16 Uhr den Vortrag „Widerstand gegen die Macht der Mafia“ in der Aula der Goetheschule in Wetzlar, Bergstraße.

