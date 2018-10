Der Präses predigt, es gibt Theater und ein Musical

KIRCHE In der Region an Lahn und Dill finden eine Menge Veranstaltungen zum heutigen Reformationstag statt

Wetzlar/Braunfels Auch ein Jahr nach dem Jubiläum „500 Jahre Reformation“ gibt es in der Region an Lahn und Dill neben vielen Gottesdiensten wieder die eine oder andere besondere Veranstaltung am Reformationstag:

Copyright © mittelhessen.de 2018