Von Heike Pöllmitz

Die „Käthe“ zeigt sich vielseitig

Bildung Tag der offenen Tür an den berufliche Schulen in Wetzlar fand viel Resonanz

Wetzlar Die Käthe-Kollwitz-Schule (KKS), im Volksmund „Käthe“ genannt, kann in Wetzlar vom Bekanntheitsgrad leicht mit Goethes „Lotte“ konkurrieren, was der 34. Tag der offenen Tür am Wochenende eindrucksvoll unterstreichen konnte.

Copyright © mittelhessen.de 2018