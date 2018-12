Tag der offenen Tür

Die Stein-Schule kennenlernen

Wetzlar Zum Tag der offenen Tür lädt die Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar für Samstag, 8. Dezember, ab 8.45 Uhr ein. An diesem Tag wird mit zahlreichen Präsentationen, Schulführungen, Musik, Experimenten, Informationen und Mitmachangeboten ein umfassender Einblick in das Bildungsangebot der Schule gegeben.

