Die Stifter und der 35. Mai

forum Vortrag über Kurioses aus der Zeitrechnung

Wetzlar Kurios und lehrreich wird es zugehen beim zwölften öffentlichen Stifterforum der Bürgerstiftung Wetzlar am 30. Oktober um 19 Uhr in der Phantastischen Bibliothek in der Turmstraße.

