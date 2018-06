Die VIPs verlassen die Schule

Abschluss Carl-Kellner-Schule in Braunfels verabschiedet 147 Schülerinnen und Schüler

Braunfels 152 Schülerinnen und Schüler der Carl-Kellner-Schule in Braunfels sind in der mit „Promi-Dekoration“ geschmückten Sport- und Kulturhalle in Schwalbach verabschiedet worden.

