Wanderung

Die Wäller und ihre Senioren wandern

Freizeit Zwei Touren am Sonntag

Asslar Am Sonntag, 8. Juli, trifft sich der Westerwaldverein Aßlar um 9 Uhr am VfB-Parkplatz. Ziel ist der Nisterauer Ortsteil Bach, wo die 16 Kilometer lange Rundtour beginnt, die über Großseifen auf den Schönberger Kopf (Basaltsee) und zum Hochstein (Felsformation) führt. Über den Kölner Weg geht es in Richtung Bad Marienberg, entlang der schwarzen Nister und über den Basaltsteinbruch Bacher Lay zum Ausgangspunkt. Im Anschluss ist eine Einkehr in der Steig-Alm am Marienberger Wildpark vorgesehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018