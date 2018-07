Dieb reißt Rentnerin die Handtasche vom Arm

Polizei Unbekannter attackiert 81-Jährige

Ehringshausen Ein Dieb hat am Dienstag in der Wetzlarer Straße zugeschlagen. Der Mann entriss seinem Opfer die Handtasche und floh in Richtung Ortsmitte.

