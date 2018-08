POLIZEI

Dieb stiehlt Geld und Handy

Aßlar Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Diebstahl im Gewerbegebiet Walbergraben in Aßlar. Während die Besitzerin eines VW Touran in einem Supermarkt einkaufte, griff ein Dieb in ihr Fahrzeug und stahl Bargeld sowie ein Handy. Der VW Touran stand auf dem Parkplatz des Eins-A-ReweMarktes.

Copyright © mittelhessen.de 2018