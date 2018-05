Diebe brechen Spinde auf

Wetzlar-Hermannstein In Hermannstein sind Einbrecher in eine auf Innenausbau spezialisierte Firma in der Ludwigstraße eingestiegen. Laut Polizei ereignete sich de Tat zwischen Dienstagabend gegen 18.30 Uhr und Mittwochmorgen gegen 6.05 Uhr. Die Täter hebelten eine Tür auf, brachen in den Firmenräumen Spinde auf und durchwühlten Schubladen und Schränke. Was sie alles mitgehen ließen, ist noch unklar. Allein die Einbruchschäden belaufen sich allerdings auf rund 300 Euro.

