Diebe steigen in Wohnung ein

Wetzlar In der Moritz-Budge-Straße sind Diebe in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses eingestiegen. Wie die Polizei in Wetzlar berichtet, ereignete sich die Tat zwischen vergangenem Sonntagmorgen gegen 10 Uhr und Montagmorgen gegen 7 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Darin durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob die Einbrecher Beute machten, kann momentan noch nicht gesagt werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018