Polizeibericht

Dieben reichen 30 Minuten

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Während eine Frau mit ihrem Hund Gassi ging, haben Unbekannte am Mittwoch in der Straße „Am Augarten“ in Krofdorf-Gleiberg ihr Auto aufgebrochen. Die Dame hatte das Fahrzeug gegen 6.30 Uhr verlassen. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, war eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum fehlte die Handtasche.

