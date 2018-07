Von Jenny Berns

Diskussion um den Zeltplatz

Tourismus Campingplatz für Kinder und Jugendliche soll erhalten bleiben

Leun Seit über 30 Jahren gibt es den Zeltplatz in Leun. Jüngst war das Gelände Thema in einer Ortsbeiratssitzung. Der Grund: Einige Anwohner fühlten sich in der Vergangenheit massiv gestört. Deshalb soll es nun einen Neuanfang geben.

