„Earth Hour“

Dom und Brücke bleiben dunkel

Wetzlar Rund um den Erdball gehen am Samstag, 24. März, um 20.30 Uhr im Rahmen der Klimaschutzaktion „Earth Hour“ an vielen Gebäuden für eine Stunde die Lichter aus. Auch die Stadt Wetzlar ist wieder dabei und wird an diesem Wochenende auf die Anstrahlung der Alten Lahnbrücke und des Domes verzichten und so ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Auch Privatpersonen seien aufgerufen, sich an der von der Naturschutzorganisation WWF initiierten Aktion zu beteiligen und zuhause das Licht auszuschalten, so Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne).

