Parlament

Domhöfe: Beschlüsse stehen an

Wetzlar Die Domhöfe sind das meistdiskutierte Projekt des Jahres in Wetzlar. Am Mittwoch ist es an den Stadtverordneten zu entscheiden, ob es umgesetzt wird. Nach den Abstimmungen in den Ausschüssen wird eine breite Mehrheit erwartet.

