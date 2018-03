Doppelter Einbruch

Wetzlar-Nauborn Auf Wertsachen aus zwei Einfamilienhäusern in der Straße „Zum Boden“ hatten es Einbrecher am Sonntag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr abgesehen. Die Diebe verschafften sich über die Terrassentür und ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Häusern, durchwühlten sie Schränke und Kommoden. In beiden Fällen fielen ihnen Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 700 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018