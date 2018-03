KORREKTUR

Doris Zutt ist aus Ehringshausen

WETZLAR Wenn die NPD am 24. März in der Stadthalle ihre Veranstaltung „Familie – Heimat – Nation“ begeht, wird unter anderem Doris Zutt sprechen, so die offizielle Rednerliste. Im Artikel „Mit Musik und Kunst gegen rechts“ der WNZ vom 12. März wird Zutt als „ehemalige Wetzlarerin“ bezeichnet. Frau Zutt, geboren in Hanau, legt Wert auf die Feststellung, keine Wetzlarerin, sondern Ehringshäuserin zu sein. Dort war sie im Jahr 1989 in die Gemeindevertretung eingezogen.

Copyright © mittelhessen.de 2018