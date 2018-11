Großeinsatz

Drei Iraker in Wohnung überfallen

Heuchelheim Großeinsatz der Polizei in Heuchelheim: Dort ist es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Pfefferspray und ein Messer sollen eingesetzt worden sein.

