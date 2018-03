Drei Urenkel gratulieren

Jubiläum Ehepaar Wilk feiert in Cleeberg eiserne Hochzeit

Langgöns-Cleeberg Am Mittwoch haben Else und Fritz Wilk in Cleeberg eiserne Hochzeit gefeiert. Das Paar ist vor 65 Jahren von Pfarrer Karl Ernst in Cleeberg am 14. Februar 1953 getraut worden.

