Drogenfahrer aus dem Verkehr gezogen

Polizei Kontrolle in Solms, Braunfels, Wetzlar

Solms/Braunfels/Wetzlar Am Sonntag haben Polizeibeamte aus Wetzlar in Solms, Braunfels und Wetzlar vier Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss am Steuer ihrer Autos saßen.

Copyright © mittelhessen.de 2018