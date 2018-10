Kelterfest

Eigene Äpfel pressen

Aktion Grenzgänger laden nach Albshausen ein

Solms-Albshausen Am Samstag, 13. Oktober, findet ab 9 Uhr das Albshäuser Kelterfest, veranstaltet durch die „Grenzgänger Albshausen“, statt. Die Presse von „Marthas Mobiler Mosterei“ wird den ganzen Tag über in Betrieb sein. Auf der Liste zum Apfelpressen gibt es noch freie Plätze. Interessenten melden sich bei Rainer Kriesch unter (0 15 20) 9 83 77 12. Ab 11 Uhr sind an diesem Tag auch alte Traktoren auf dem Rotascheplatz neben der „Karl-Theiß-Halle“ in Albshausen zu sehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018