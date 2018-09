Ein Benefizkonzert für „Charly & Lotte“

Musik Siegfried und Oliver Fietz spielen

Wetzlar „Gute Gedanken können fliegen – zehn Briefe an (m)einen Engel“ Unter diesem Thema steht das Benefiz-Konzert von Siegfried Fietz und seinem Sohn Oliver, das am Freitag (21. September) ab 19 Uhr in der Hospitalkirche stattfindet.

