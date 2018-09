schladming-anlage

Ein Fest für alle in Dalheim

Wetzlar Die Einweihung der neuen Schladming-Anlage in Dalheim mit anschließendem Bürgerfest findet am Samstag, 22. September, ab 11 Uhr statt. Außerdem werden zehn Jahre Mehrgenerationenhaus gefeiert, dazu laden das Kulturamt der Stadt in Kooperation mit dem Dalheim-Treff und der Caritas ein.

