Ein Lächeln sorgt für Sicherheit an der Kita

VERKEHR Geschwindigkeitsanzeiger in der Großaltenstädter Straße

WETZLAR-HERMANNSTEIN Mehr Sicherheit für Fußgänger rund um die Kita „Mullewap“ in Hermannstein: Ein Tempoanzeiger auf der Großaltenstädter Straße zeigt Autofahrern in Höhe der Kita an, ob sie mit angemessenem Tempo unterwegs sind.

