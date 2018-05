Ein Mord und seine Folgen

THEATER Kriminalkomödie begeistert 100 Besucher in der Lahntalschule

Lahnau-Atzbach Was am Mittwochabend auf der Bühne in der Lahntalschule 100 Besucher begeisterte, war das Ergebnis der Arbeit eines ganzen Jahres: 20 Aktive der Musicalgruppe präsentierten „Mord kommt in den besten Familien vor“ – eine fast englische Kriminalkomödie.

