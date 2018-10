Lesung

Ein Paar in doppeltem Sinne

LESUNG Manuel Luckhardt stellt Roman vor

Wetzlar In der KulturStation in der Lahnstraße liest der Schauspieler und Autor Manuel Luckhardt am Samstag, 6. Oktober, ab 20 Uhr aus seinem Roman „ Verrat“.

