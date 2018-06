Informationstag

Einblick in den Steinbruch

Langgöns-Niederkleen Seltene Einblicke in den Steinbruch Niederkleen erhalten Interessierte bei einem „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 16. Juni, ab 9.30 Uhr. Die Informationsveranstaltung geht laut Betreiber auf einen Wunsch der Gemeindegremien zurück. Nach der Öffnung des Geländes um 9.30 Uhr startet um 10 Uhr eine Präsentation der Unternehmens sowie der aktuellen als auch der zukünftig geplanten Tätigkeiten. Es schließt sich ein geführter Rundgang zu einem Aussichtspunkt an, von dem der Tagebau gut einsehbar ist.

