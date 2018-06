POLIZEI

Einbrecher im Reisebüro

Wetzlar-Niedergirmes Am frühen Sonntagmorgen haben Einbrecher in einem Reisebüro in der Carolinenhütte zugeschlagen. Gegen 3.30 Uhr brachen die Diebe die Eingangstür auf. Im Inneren suchten sie nach Wertsachen und griffen sich ein Laptop sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

