POLIZEI

Einbrecher im Vereinsheim

Wetzlar Erst scheiterte ein Einbruchsversuch, dann gelang er doch: Wie die Polizei berichtet, versuchten Unbekannte am vergangenen Montag zunächst vergeblich, in ein Vereinsheim im Niedergirmeser Weg einzusteigen. Die Eingangstür hielt dem Aufbruchsversuch stand. Die Täter waren irgendwann zwischen 00.15 Uhr und 12 Uhr am Werk.

