POLIZEI

Einbrecher kommen über Treppe

Wetzlar Nach einem Einbruch in Niedergirmes sucht die Polizei Zeugen. Irgendwann in den vergangenen zwei Wochen stiegen Diebe in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße ein.

