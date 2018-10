Einbrecher sind in Braunfels unterwegs

Kriminalität Diebe verlassen Tatorte ohne Beute

Braunfels Diebe hatten es am Wochenende auf Wohnungen in Braunfels abgesehen. Zwischen Donnerstag, 11. Oktober, 12 Uhr bis Samstag, 13. Oktober, 20.55 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Carl-Seiler-Weg ein. Nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten, durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner wurde aber nichts gestohlen.

