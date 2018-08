Einbrecher überrascht

Wetzlar-Naunheim In Naunheim hat der Bewohner eines Hauses in der Eichendorffstraße einen Einbrecher erwischt, der offenbar gerade eine Tür aufbrechen wollte. Das Ganze ereignete sich laut Polizei am vergangenen Donnerstag gegen 17.40 Uhr. Zu dieser Zeit kehrte der Hausbewohner zurück und ging in den Keller. Durch das Milchglas der Kellertür sah er draußen eine Person stehen, die sich gerade an dem Türschloss zu schaffen machte. Der Unbekannte vor der Tür bemerkte den Hausbesitzer im Inneren des Kellers und flüchtete unerkannt. Eine Personenbeschreibung kann der Hausbesitzer nicht abgeben.

