Einbruch in Supermarkt

BRAUNFELS Am Freitag um 1.20 Uhr sind Unbekannten in ein Einkaufszentrum in der Wetzlarer Straße eingedungen und haben versucht einen i Tresor aufzuflexen. Der hielt den Bemühungen aber stand, sodass die Täter ohne Beute flüchteten. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10 000 Euro.

