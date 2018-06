polizei

Einbruch in der Langgasse

Solms-Oberbiel In der Langgasse haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (7. Juni) und Mittwoch (13. Juni), eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus heimgesucht. Die Einbrecher kletterten auf das Dach des Hauses und schlugen eine Fensterscheibe der Dachgeschosswohnung ein. Die Diebe erbeuteten 1500 Euro Bargeld. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

