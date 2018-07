Einbruch in die ehemalige Brauerei

POLIZEI Keine Beute aber hoher Schaden bei Euler

Wetzlar Die Gebäude der ehemaligen Euler-Brauerei in der Garbenheimer Straße sind am vergangenen Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe geraten. Die Täter drangen gewaltsam über die Eingangstür ein und brachen im Gebäude weitere Türen auf. Offensichtlich machten die Diebe keine Beute. Die von ihnen verursachten Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 1500 Euro.

