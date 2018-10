Polizei

Einbruch in die Büros der HSG

Wetzlar In der Nauborner Straße sind Einbrecher in die Geschäftsstelle der HSG Wetzlar eingebrochen. Laut Polizeibericht ereignete sich das Ganze in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag. Irgendwann im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 8 Uhr machten sich die Diebe an einem Fenster an der Rückseite der Geschäftsstelle zu schaffen und drangen dann gewaltsam ein. In den Büros durchsuchten sie Schreibtische, Schränke und Kommoden nach Wertsachen.

