Polizei

Einbrüche in Leun und Solms

Leun/Solms Diebe waren am Wochenende in Leun und Solms unterwegs. Im Solmser Stadtteil Oberbiel brachen Unbekannte am Samstag, 9. Juni, zwischen 13.30 und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Weinberg“ ein. Die Einbrecher ließen Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe mitgehen. Der beim Einbruch entstandenen Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt.

Copyright © mittelhessen.de 2018