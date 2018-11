Finissage

Ende mit Musik

Wettenberg-Wissmar Am Sonntag, 18. November, beginnt um 18 Uhr in der Kunst- und Kulturhalle Wißmar das Konzert „Momenti Musicali – von Oper bis Ramazzotti“. Die Finissage des Ausstellungsprojekts „Italienische Kontraste“ wird mit Opernarien des Duos Andreas Czerney am Bariton und Ulrich Deppe am Klavier eröffnet. Die Gruppe „Jazz Divino“ rundet das Programm ab. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet zehn Euro.

