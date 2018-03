Ententreffen im Storchendorf

Fein säuberlich in Reih’ und Glied aufgereiht sitzen diese Badeenten aus Plastik hinter der Windschutzscheibe eines Autos und fallen dabei so sehr ins Auge, dass unser Fotograf einfach auf den Auslöser drücken musste. Und so wird das Storchendorf zum Entendorf, Atzbach ist quasi das neue Entenhausen. Wobei dann noch die Frage zu klären wäre, wo der große Geldspeicher steht. Im „echten“ Entenhausen lebt neben Donald bekanntlich auch Dagobert Duck und hortet sein Vermögen – Fantastilliarden von Talern. Ob es einen ausgeflippten alten Geldsack auch in Atzbach gibt? (pre/Foto: Ewert)