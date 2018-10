KRIMINALITÄT

Erfolglose Autoaufbrecher

Wetzlar In der Christian-Rübsamen-Straße versuchten Diebe eine silberfarbene C-Klasse aufzuhebeln. Der Daimler parkte in der Zeit von Samstag gegen 22 Uhr bis Sonntag gegen 11.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 68. Die Täter schafften es trotz Gewaltanwendung nicht, die Beifahrertür des Mercedes zu öffnen.

