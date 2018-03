Ergebnis gibt es live im Rathaus

WETZLAR Das Neue Rathaus in der Ernst-Leitz-Straße 30 öffnet am Sonntag, 14. Juni, ab 17.30 Uhr seine Pforten für all diejenigen, die sich für die Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl interessieren.

