Erinnerung an „Fab Four“ lebt auf

Konzert Trio nimmt 80 Fans in Bieber mit auf eine musikalische Zeitreise

Biebertal-Rodheim-Bieber Da fühlte sich so mancher Zuhörer in seine Jugend zurückversetzt: Jerry Faust, Daniel Schulz und Michael Faust haben unter dem Motto „Beatles reloaded“ in der Bieberer Kirche gespielt.

Copyright © mittelhessen.de 2018