Polizei

Erst gestohlen, dann abmontiert

Wetzlar Die Polizei bittet nach einem Fahrraddiebstahl um Hinweise. Das silberfarbene Damen-Pedelec der Marke Movelo war am Montagabend gegen 19 Uhr in der Uhlandstraße verschwunden. Dort war es am Treppenabgang zum Keller eines Mehrfamilienhauses am Geländer angeschlossen. Am nächsten Morgen entdeckten Passanten das Rad auf dem unbefestigten Verbindungsweg zwischen Uhlandstraße und Lessingstraße. Sattel und Sattelstütze sowie der Lenkervorbau fehlten allerdings.

