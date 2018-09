Von Malte Glotz

Erster Wunsch durch neue Beiträge

POLITIK Gartenstraße in Albshausen soll komplett statt nur teilweise saniert werden

SOLMS-ALBSHAUSEN Was in der Region „wiederkehrende Straßenbeiträge“ heißt, trägt in Südhessen zumeist das Adjektiv „solidarisch“. Nicht ganz zu unrecht, werden doch von der Allgemeinheit Kosten übernommen, die vorher Einzelne hätten tragen müssen. Das weckt Begehrlichkeiten.

