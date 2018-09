Naturschutz

Es geht um die Winterfütterung

Ehringshausen Das nächste Gespräch „en de gout Stobb“ von „Senioren aktiv“ im „Treffpunkt Bahnhofstraße 31“ steht an. Es findet am Freitag, 7. September, um 19 Uhr statt. Thema: „Ist die (Winter-) Fütterung unserer Vögel sinnvoll?“ Nach dem Einführungsvortrag des Vorsitzenden des Naturschutzrings, Helmut Weller, geht es in der Diskussion um die Frage, welche Hilfen/Eingriffe der Naturschutz erlaubt.

