Natur

Exkursion zur Lahnaue

Lahnau-Atzbach Die Bürgerinitiative „Schützt die Lahnaue“ lädt zur nächsten geführten Frühjahrsbegehung in der Lahnaue für Samstag, 14. April, ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am Friedhof in Atzbach.

