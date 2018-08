FDP setzt auf Reusch

Reusch habe als Erster Beigeordneter der Gemeinde wertvolle Erfahrungen sammeln können, so FDP-Ortsverbandsvorsitzende Barbara Fandré. Gemeinsam hätten CDU und FDP in ihrer Koalition in Langgöns viele Projekte auf den Weg gebracht, sagte Fandré und nannte als Beispiele neue Feuerwehrgerätehäuser, Straßenausbau und und Breitbandinternet. Trotz dieser Investitionen habe es die Koalition geschafft, den Haushalt zu konsolidieren.

Dabei seien Steuern und Gebühren sowie Kindergartenbeiträge stabil geblieben. „Diese Arbeit möchten wir zusammen mit Marius Reusch als Bürgermeister fortsetzen“, betont Barbara Fandré. (ikr)