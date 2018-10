Polizei

Fahrrad codieren lassen

Wetzlar Die Polizei Wetzlar bietet am heutigen Dienstag, 9. Oktober, einen Fahrradcodiertermin an. Zwischen 9 und 15.30 Uhr können Radbesitzer an der Polizeistation (Frankfurter Straße 61) ihre Drahtesel codieren und so vor Diebstahl schützen lassen. Codierte Räder können ihrem Eigentümer stets zugeordnet werden. Der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis sowie für E-Bikes der Akku-Schlüssel, sind mitzubringen. Carbon-Rahmen können aus technischen Gründen nicht codiert werden.

