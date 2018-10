Projekt 55 plus

Fahrt führt nach Bad Nauheim

Wetzlar/Lahnau Zu einem Ausflug in den Sprudelhof nach Bad Nauheim laden die evangelischen Kirchengemeinden Naunheim und Waldgirmes für Mittwoch, 17. Oktober, ab 13.45 Uhr ein. Der Sprudelhof gilt als größtes geschlossenes Jugendstilensemble Europas. Zum Programm gehört ein Rundgang in der Trinkkuranlage, wo Badekultur wie vor 100 Jahren fasziniert. Ausklang der Busreise bildet der Besuch in einem Café.

Copyright © mittelhessen.de 2018