WEIHNACHTSMARKT

Fahrt nach Michelstadt

Wetzlar Am Freitag, 7. Dezember, fahren die Bezirkslandfrauen zum Weihnachtsmarkt nach Michelstadt und Erbach. Abfahrt ist um 11 Uhr am Real-Markt in Wetzlar. Die Fahrtkosten betragen 25 Euro.

